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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 188
Asy-Syu'araa'
188
26:188
قال ربي اعلم بما تعملون ١٨٨
قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨
قَالَ
ﱡ
رَبِّيٓ
ﱢ
أَعۡلَمُ
ﱣ
بِمَا
ﱤ
تَعۡمَلُونَ
ﱥ
١٨٨
ﱦ
Nabi Syuaib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan".
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.