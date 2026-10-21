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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 186
Asy-Syu'araa'
186
26:186
وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين ١٨٦
وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ١٨٦
وَمَآ
ﱍ
أَنتَ
ﱎ
إِلَّا
ﱏ
بَشَرٞ
ﱐ
مِّثۡلُنَا
ﱑ
وَإِن
ﱒ
نَّظُنُّكَ
ﱓ
لَمِنَ
ﱔ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﱕ
١٨٦
ﱖ
"Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta.
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