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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 184
Asy-Syu'araa'
184
26:184
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَٱتَّقُواْ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُمۡ
ﱃ
وَٱلۡجِبِلَّةَ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٨٤
ﱆ
"Dan (sebaliknya) berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu".
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