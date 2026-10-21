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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 179
Asy-Syu'araa'
179
26:179
فاتقوا الله واطيعون ١٧٩
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٧٩
فَٱتَّقُواْ
ﳁ
ٱللَّهَ
ﳂ
وَأَطِيعُونِ
ﳃ
١٧٩
ﳄ
"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.