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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 172
Asy-Syu'araa'
172
26:172
ثم دمرنا الاخرين ١٧٢
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٧٢
ثُمَّ
ﲔ
دَمَّرۡنَا
ﲕ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﲖ
١٧٢
ﲗ
Kemudian Kami hancurkan yang lain (yang menentang Nabi Lut).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.