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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 169
Asy-Syu'araa'
169
26:169
رب نجني واهلي مما يعملون ١٦٩
رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩
رَبِّ
ﲅ
نَجِّنِي
ﲆ
وَأَهۡلِي
ﲇ
مِمَّا
ﲈ
يَعۡمَلُونَ
ﲉ
١٦٩
ﲊ
(Nabi Lut berdoa): "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan (yang jahat) itu."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.