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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 166
Asy-Syu'araa'
166
26:166
وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون ١٦٦
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦
وَتَذَرُونَ
ﱩ
مَا
ﱪ
خَلَقَ
ﱫ
لَكُمۡ
ﱬ
رَبُّكُم
ﱭ
مِّنۡ
ﱮ
أَزۡوَٰجِكُمۚ
ﱯﱰ
بَلۡ
ﱱ
أَنتُمۡ
ﱲ
قَوۡمٌ
ﱳ
عَادُونَ
ﱴ
١٦٦
ﱵ
"Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (Kamu orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyaKan haiwan)!"
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