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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 163
Asy-Syu'araa'
163
26:163
فاتقوا الله واطيعون ١٦٣
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٦٣
فَٱتَّقُواْ
ﱓ
ٱللَّهَ
ﱔ
وَأَطِيعُونِ
ﱕ
١٦٣
ﱖ
"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.