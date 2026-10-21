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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 153
Asy-Syu'araa'
153
26:153
قالوا انما انت من المسحرين ١٥٣
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣
قَالُوٓاْ
ﲥ
إِنَّمَآ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡمُسَحَّرِينَ
ﲩ
١٥٣
ﲪ
Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir!
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.