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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 152
Asy-Syu'araa'
152
26:152
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ١٥٢
ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢
ٱلَّذِينَ
ﲞ
يُفۡسِدُونَ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
وَلَا
ﲢ
يُصۡلِحُونَ
ﲣ
١٥٢
ﲤ
"Iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan di bumi dan tidak membuat kebaikan".
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