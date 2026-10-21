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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 149
Asy-Syu'araa'
149
26:149
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ١٤٩
وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًۭا فَـٰرِهِينَ ١٤٩
وَتَنۡحِتُونَ
ﲏ
مِنَ
ﲐ
ٱلۡجِبَالِ
ﲑ
بُيُوتٗا
ﲒ
فَٰرِهِينَ
ﲓ
١٤٩
ﲔ
"Dan kamu memahat sebahagian dari gunung-ganang sebagai tempat tinggal - dengan bijak dan bersungguh-sungguh?
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