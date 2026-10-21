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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 148
Asy-Syu'araa'
148
26:148
وزروع ونخل طلعها هضيم ١٤٨
وَزُرُوعٍۢ وَنَخْلٍۢ طَلْعُهَا هَضِيمٌۭ ١٤٨
وَزُرُوعٖ
ﲊ
وَنَخۡلٖ
ﲋ
طَلۡعُهَا
ﲌ
هَضِيمٞ
ﲍ
١٤٨
ﲎ
"Dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang buah mayangnya halus lembut?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.