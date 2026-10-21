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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 146
Asy-Syu'araa'
146
26:146
اتتركون في ما هاهنا امنين ١٤٦
أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ ١٤٦
أَتُتۡرَكُونَ
ﲀ
فِي
ﲁ
مَا
ﲂ
هَٰهُنَآ
ﲃ
ءَامِنِينَ
ﲄ
١٤٦
ﲅ
"Adakah (kamu fikir), bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? -
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