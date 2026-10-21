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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 135
Asy-Syu'araa'
135
26:135
اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ١٣٥
إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٣٥
إِنِّيٓ
ﳔ
أَخَافُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
عَذَابَ
ﳗ
يَوۡمٍ
ﳘ
عَظِيمٖ
ﳙ
١٣٥
ﳚ
"Sesungguhnya aku takut, (bahawa) kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar (huru-haranya)".
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.