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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 132
Asy-Syu'araa'
132
26:132
واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ١٣٢
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢
وَٱتَّقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِيٓ
ﳈ
أَمَدَّكُم
ﳉ
بِمَا
ﳊ
تَعۡلَمُونَ
ﳋ
١٣٢
ﳌ
"Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatNya yang kamu sedia mengetahuinya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.