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Asy-Syu'araa'
114
26:114
وما انا بطارد المومنين ١١٤
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤
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"Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman (daripada bercampur-gaul denganku).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.