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Asy-Syu'araa'
109
26:109
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٠٩
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠٩
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"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Я не обременяю вас долговыми обязательствами передо мной, ибо вознаградит меня только Господь миров. Я надеюсь на Его щедрое вознаграждение. Вы не можете дать мне то, что в чем я так нуждаюсь, и поэтому я лишь хочу, чтобы вы прислушались к моим увещеваниям и встали на прямой путь.