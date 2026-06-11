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Asy-Syams
15
91:15
ولا يخاف عقباها ١٥
وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥
وَلَا
يَخَافُ
عُقۡبَٰهَا
١٥
Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian, (kerana itu adalah balasan yang adil).
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 91:15 hingga 92:1
Да и как может опасаться чего-то Всемогущий Властелин, из-под власти которого не в силах выйти ни одно творение, чьи решения и законы преисполнены божественной мудрости?
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran