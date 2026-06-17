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As-Saaffaat
9
37:9
دحورا ولهم عذاب واصب ٩
دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩
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Untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.