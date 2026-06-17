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As-Saaffaat
4
37:4
ان الاهكم لواحد ٤
إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤
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(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Satu -
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Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Помимо Аллаха нет иного божества, достойного обожествления и поклонения. Все люди обязаны искренне любить и бояться Его, надеяться на Его милость и поклоняться только Ему.