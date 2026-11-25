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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 28
As-Saaffaat
28
37:28
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوٓاْ
ﱑ
إِنَّكُمۡ
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَأۡتُونَنَا
ﱔ
عَنِ
ﱕ
ٱلۡيَمِينِ
ﱖ
٢٨
ﱗ
Pengikut-pengikut berkata (kepada ketuanya):" Sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami (daripada beriman) dengan menggunakan kuasa kamu".
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