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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 22
As-Saaffaat
22
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
۞ ٱحۡشُرُواْ
ﳄ ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
ظَلَمُواْ
ﳇ
وَأَزۡوَٰجَهُمۡ
ﳈ
وَمَا
ﳉ
كَانُواْ
ﳊ
يَعۡبُدُونَ
ﳋ
٢٢
ﳌ
(Allah berfirman kepada malaikat):" Himpunkanlah orang-orang yang zalim itu, dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka, serta benda-benda yang mereka sembah -
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