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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 21
As-Saaffaat
21
37:21
هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢١
هَٰذَا
ﲼ
يَوۡمُ
ﲽ
ٱلۡفَصۡلِ
ﲾ
ٱلَّذِي
ﲿ
كُنتُم
ﳀ
بِهِۦ
ﳁ
تُكَذِّبُونَ
ﳂ
٢١
ﳃ
(Lalu malaikat berkata kepada mereka): " Ini ialah hari memutuskan hukum untuk memberi balasan yang dahulu kamu mendustakannya ".
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