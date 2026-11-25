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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 19
As-Saaffaat
19
37:19
فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩
فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩
فَإِنَّمَا
ﲮ
هِيَ
ﲯ
زَجۡرَةٞ
ﲰ
وَٰحِدَةٞ
ﲱ
فَإِذَا
ﲲ
هُمۡ
ﲳ
يَنظُرُونَ
ﲴ
١٩
ﲵ
(Kebangkitan ini mudah) kerana sesungguhnya ia boleh berlaku hanyalah dengan suara sahaja, maka dengan serta mereka semuanya (bangkit) melihat (apa yang akan jadi).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.