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As-Saaffaat
165
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلصَّآفُّونَ
١٦٥
"Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris (menjunjung perintah dan beribadat),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 37:164 hingga 37:166
قالت الملائكة:
وما منا أحدٌ إلا له مقام في السماء معلوم، وإنا لنحن الواقفون صفوفًا في عبادة الله وطاعته، وإنا لنحن المنزِّهون الله عن كل ما لا يليق به.