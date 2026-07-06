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As-Saaffaat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
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Maka sebenarnya kamu (wahai orang-orang musyrik), dan apa yang kamu sembah itu.
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 37:160 hingga 37:162
Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих.