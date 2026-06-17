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As-Saaffaat
15
37:15
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
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Serta mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.
Tafsir
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Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Qurtubi
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أي : إذا عجزوا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا هذا سحر وتخييل وخداع .