Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saaffaat
14
37:14
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami dan kebenaranmu), mereka mencari-cari jalan memperolok-olokkannya, -
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na wanapoiona miujiza yenye kutolea dalili unabii wako, wanakufanyia shere na wanastaajabu.