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As-Saaffaat
12
37:12
بل عجبت ويسخرون ١٢
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
(Pertanyaan itu tidak juga berfaedah kepada mereka) bahkan engkau merasa hairan (terhadap keingkaran mereka), dan sebaliknya mereka mengejek-ejek (peneranganmu).
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 37:12 hingga 37:13
О Посланник! О человек! Ты поражен лживостью людей, которые отказываются уверовать в воскрешение и отворачиваются от многочисленных знамений и доказательств. Неверие таких людей действительно поражает и удивляет, потому что неизбежность Судного дня невозможно отрицать. Но что еще больше поражает разумного человека, так это поведение неверующих, которые насмехаются над посланником и верующими. Они не довольствуются тем, что отвергают истину, и осмеливаются глумиться над ней.