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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 37
Ar-Ra'd
37
13:37
وكذالك انزلناه حكما عربيا ولين اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ٣٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّۭا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا وَاقٍۢ ٣٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱷ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱸ
حُكۡمًا
ﱹ
عَرَبِيّٗاۚ
ﱺﱻ
وَلَئِنِ
ﱼ
ٱتَّبَعۡتَ
ﱽ
أَهۡوَآءَهُم
ﱾ
بَعۡدَ مَا
ﱿﲀ
جَآءَكَ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲃ
مَا
ﲄ
لَكَ
ﲅ
مِنَ
ﲆ
ٱللَّهِ
ﲇ
مِن
ﲈ
وَلِيّٖ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
وَاقٖ
ﲋ
٣٧
ﲌ
Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Dan demi sesungguhnya, jika engkau (wahai Muhammad) menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya kepadamu wahyu pengetahuan (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau peroleh dari Allah sesuatupun yang dapat mengawal dan memberi perlindungan kepadamu (dari perkara-perkara yang tidak diingini).
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