Al-Sa'di Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 11

К каждому человеку приставлены ангелы, которые следуют за человеком днем и ночью. Они оберегают душу и тело человека от всего, что может причинить им зло. А наряду с этим они сохраняют деяния, которые совершает человек, и никогда не расстаются с ним. Безусловно, Аллах никогда не оставляет человека за пределами Своего знания. Несмотря на это, Он отправил ангелов для того, чтобы их поступки и деяния не были сокрыты от творений и не были преданы забвению. Аллах никогда не лишает людей Своей милости и мирского благополучия, пока люди не предпочтут неверие правой вере, ослушание - покорности, а высокомерие - благодарности. Но если они поступают так, Аллах лишает их многого. И, наоборот, если рабы отказываются от ослушания и начинают повиноваться своему Господу, то Всевышний Аллах избавляет их от несчастий и одаряет благополучием, радостью и великой милостью. А если Всемогущий Аллах решает подвергнуть людей наказанию, обрушить на них несчастье или напасть, то желаемое непременно сбывается. Никто не способен помешать Аллаху, и никто не способен взять людей, разгневавших Его, под свое покровительство. Никто не удовлетворит желания таких людей, и никто не избавит их от неприятностей. Пусть же рабы Аллаха остерегаются поступков, которые ненавистны Ему, дабы не постигло их наказание, которое уже нельзя будет отвратить от преступного народа.