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Tafsir: An-Naml 27:89
An-Naml
89
27:89
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَن
جَآءَ
بِٱلۡحَسَنَةِ
فَلَهُۥ
خَيۡرٞ
مِّنۡهَا
وَهُم
مِّن
فَزَعٖ
يَوۡمَئِذٍ
ءَامِنُونَ
٨٩
Sesiapa yang datang membawa amal kebajikan (yang telah dikerjakannya) maka ia akan beroleh balasan yang lebih baik daripadanya, dan mereka akan beroleh aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu.
Tafsir
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Pelajaran
Renungan
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Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مَن جَاۤءَ بِٱلۡحَسَنَةِ﴾ أَيْ لَا إلَه إلَّا اللَّه يَوْم الْقِيَامَة ﴿فَلَهُۥ خَیۡرࣱ﴾ ثَوَاب ﴿مِّنۡهَا﴾ أَيْ بِسَبَبِهَا وَلَيْسَ لِلتَّفْضِيلِ إذْ لَا فِعْل خَيْر مِنْهَا وَفِي آيَة أُخْرَى {عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ} ﴿وَهُم﴾ الْجَاءُونَ بِهَا ﴿مِّن فَزَعِ یَوۡمِىِٕذٍ﴾ بِالْإِضَافَةِ وَكَسْر الْمِيم وَفَتْحهَا و{فَزَعࣲ} مُنَوَّنًا وَفَتْح الْمِيم ﴿ءَامِنُونَ ٨٩﴾