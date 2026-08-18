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Tafsir: An-Naml 27:82
An-Naml
82
27:82
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢
۞ وَإِذَا
وَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِمۡ
أَخۡرَجۡنَا
لَهُمۡ
دَآبَّةٗ
مِّنَ
ٱلۡأَرۡضِ
تُكَلِّمُهُمۡ
أَنَّ
ٱلنَّاسَ
كَانُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
لَا
يُوقِنُونَ
٨٢
Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, Kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi, yang akan menyatakan kepada mereka, bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran Kami.
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Rebar Kurdish Tafsir
{ يهكێك له نيشانه گهورهكانى رۆژى قيامهت} [
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
] وه كاتێك كه سزا بهسهریاندا جێبهجێ ئهبێ یان ڕۆژی قیامهت كه نزیك ئهبێ [
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ
] لهناو زهویهوه ئاژهڵێكیان بۆ دهرئهكهین [
تُكَلِّمُهُمْ
] كه قسهیان لهگهڵدا ئهكات كه یهكێكه له نیشانه گهورهكانی ڕۆژی قیامهت [
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢)
] كه به دڵنیایى خهڵكی یهقینیان نهبووه به ئایهتهكان و نیشانهو دهسهڵاتی ئێمه.