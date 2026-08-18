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Tafsir: An-Naml 27:79
An-Naml
79
27:79
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلۡ
عَلَى
ٱللَّهِۖ
إِنَّكَ
عَلَى
ٱلۡحَقِّ
ٱلۡمُبِينِ
٧٩
Oleh itu, berserahlah kepada Allah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas nyata.
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Pelajaran
Renungan
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Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : فتوكل على الله أي فوض إليه أمرك واعتمد عليه ; فإنه ناصرك . إنك على الحق المبين أي الظاهر . وقيل : المظهر لمن تدبره وجه الصواب