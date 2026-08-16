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Tafsir: An-Naml 27:65
An-Naml
65
27:65
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥
قُل
لَّا
يَعۡلَمُ
مَن
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
ٱلۡغَيۡبَ
إِلَّا
ٱللَّهُۚ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
أَيَّانَ
يُبۡعَثُونَ
٦٥
Katakanlah lagi: Tiada sesiapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah!" Dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula (sesudah mati).
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العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Возвести людям о том, что знание о сокровенном принадлежит одному Аллаху. Всевышний сказал: «У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в Ясном Писании» (6:59); «Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий» (31:34). Сокровенное знание о том, что упомянуто в этих коранических аятах, а также обо всем остальном принадлежит одному Аллаху. Оно не доступно ни приближенным ангелам, ни избранным посланникам. Только Всевышний Аллах знает сокровенное и ведает обо всем, что таится в сердцах Его рабов, а это означает, что только Аллах заслуживает поклонения и обожествления. Что же касается неверующих, то они даже не знают того, когда они будут воскрешены. Этими словами Господь подчеркнул невежество безбожников, которые отрицают Последнюю жизнь. Они не знают, когда наступит воскрешение из могил, и поэтому не готовятся к этому великому дню. Затем Всевышний Аллах перешел от частного к общему и сказал: