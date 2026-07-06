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An-Naml
36
27:36
فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ٣٦
فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَـٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍۢ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌۭ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٦
فَلَمَّا
جَآءَ
سُلَيۡمَٰنَ
قَالَ
أَتُمِدُّونَنِ
بِمَالٖ
فَمَآ
ءَاتَىٰنِۦَ
ٱللَّهُ
خَيۡرٞ
مِّمَّآ
ءَاتَىٰكُمۚ
بَلۡ
أَنتُم
بِهَدِيَّتِكُمۡ
تَفۡرَحُونَ
٣٦
Maka apabila (utusan pembawa hadiah itu) datang mengadap Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman (kepadanya): "Tidaklah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta-benda, kerana apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikanNya kepada kamu; (bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah) bahkan kamulah yang bergembira dengan hanya kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu (atau yang kamu hadiahkan dengan perasaan megah).
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العربية
Al-Sa'di
Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам. Царица отправила к Сулейману богатые дары и посольство, в составе которого находились самые мудрые и благоразумные мужи. Увидев преподнесенные ему дары, Сулейман не одобрил поведение сабейцев и даже разгневался на них за то, что они не выполнили его повеления. Он сказал: «Неужели вы можете одарить меня богатством? Ваши дары мне совершенно не нравятся, и я не испытываю от их вида никакой радости. Аллах одарил меня великими благами, и по Его милости я не нуждаюсь в ваших благодеяниях. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам, потому что вы влюблены в земную жизнь и не имеете того, чем Господь наделил меня».