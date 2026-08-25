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Tafsir: An-Najm 53:59
An-Najm
59
53:59
افمن هاذا الحديث تعجبون ٥٩
أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩
أَفَمِنۡ
هَٰذَا
ٱلۡحَدِيثِ
تَعۡجَبُونَ
٥٩
Maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini (sehingga kamu mengingkarinya)?
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم
"تعجبون"
من أن يكون صحيحا.