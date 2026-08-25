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Tafsir: An-Najm 53:55
An-Najm
55
53:55
فباي الاء ربك تتمارى ٥٥
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٥
فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ
رَبِّكَ
تَتَمَارَىٰ
٥٥
Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu (yang tidak terhingga itu) engkau ragu-ragukan (wahai manusia)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.