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Tafsir: An-Najm 53:54
An-Najm
54
53:54
فغشاها ما غشى ٥٤
فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤
فَغَشَّىٰهَا
مَا
غَشَّىٰ
٥٤
Lalu (penduduk) bandar-bandar itu diliputi azab seksa yang meliputinya.
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Hadis
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العربية
Al-Qurtubi
فغشاها ما غشى أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة ; قال الله تعالى : فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وقيل : إن الكناية ترجع إلى جميع هذه الأمم ; أي غشاها من العذاب ما غشاهم ، وأبهم لأن كلا منهم أهلك بضرب غير ما أهلك به الآخر . وقيل : هذا تعظيم الأمر .