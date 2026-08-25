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Tafsir: An-Najm 53:38
An-Najm
38
53:38
الا تزر وازرة وزر اخرى ٣٨
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨
أَلَّا
تَزِرُ
وَازِرَةٞ
وِزۡرَ
أُخۡرَىٰ
٣٨
(Dalam Kitab-kitab itu ditegaskan): Bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja);
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)
] كە كەس تاوانی كەس هەڵناگرێت .