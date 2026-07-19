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An-Najm
30
53:30
ذالك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ٣٠
ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ٣٠
ذَٰلِكَ
مَبۡلَغُهُم
مِّنَ
ٱلۡعِلۡمِۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
هُوَ
أَعۡلَمُ
بِمَن
ضَلَّ
عَن
سَبِيلِهِۦ
وَهُوَ
أَعۡلَمُ
بِمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
٣٠
(Kepentingan dunia) itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 53:30 hingga 53:31
Земной мир - это все, что хотят знать неверующие, и все, что они могут познать. А что касается верующих, обладающих умом и искренне уверовавших в обещание их Господа, то они стремятся больше узнать о вечной жизни после смерти и готовятся к ней. Источником их познаний являются писание Аллаха и Сунна Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому их познания - самые прекрасные и славные. Всевышний лучше знает, кто достоин идти прямым путем, а кому суждено блуждать во мраке заблуждения. Он лишает Своей помощи и Своего благословения тех, кто не заслуживает Его милости, и эти нечестивцы сбиваются с прямого пути и оказываются в глубоком заблуждении.