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An-Najm
29
53:29
فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ٢٩
فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ٢٩
فَأَعۡرِضۡ
عَن
مَّن
تَوَلَّىٰ
عَن
ذِكۡرِنَا
وَلَمۡ
يُرِدۡ
إِلَّا
ٱلۡحَيَوٰةَ
ٱلدُّنۡيَا
٢٩
Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran Kami, dan tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Всем своим поведением многобожники давали понять Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, что они не нуждаются в проповедуемой им истине и хотят делать то, чего желают их души. Тогда Всевышний повелел ему отвернуться от тех, кто отказывается поминать Его и отворачивается от мудрого наставления - Священного Корана. Эти грешники не желают слышать о знании, которое принесет им великую пользу, и стремятся только к благам здешней жизни. Это - предел их мечтаний. Хорошо известно, что человек всегда трудится для достижения поставленной перед собой цели. А поскольку целью этих нечестивцев является получение удовольствия от жизни и удовлетворение своих низменных желаний, то и трудятся они исключительно ради этого и добиваются своей цели любыми способами.