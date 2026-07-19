Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Najm
25
53:25
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥
فَلِلَّهِ
ٱلۡأٓخِرَةُ
وَٱلۡأُولَىٰ
٢٥
Kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Аллах одаряет, кого захочет, и лишает Своей милости, кого захочет. Вся власть сосредоточена в Его руках, и все происходящее подчинено Его воле. Затем Всевышний разрушил надежды тех, кто приобщает к Нему сотоварищей и поклоняется ангелам и другим творениям. Многобожники надеются, что в День воскресения их боги заступятся за них перед Аллахом, однако они глубоко заблуждаются. Всевышний сказал: