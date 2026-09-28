Al-Sa'di Tafsir: Al-Waaqi'ah Ayah 87

Если ваши предположения правдивы и никакого воскрешения, отчета и воздаяния не существует, то верните душу покойному. Но ведь вы прекрасно понимаете, что бессильны сделать это. Поэтому вам остается либо уверовать в то, что принес Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, либо отвергнуть его и уготовить себе худой конец. Затем Всевышний Аллах упомянул об участи, которая уготовлена в Последней жизни трем группам людей, о которых уже говорилось в начале этой суры. Это - приближенные праведники, верующие и заблудшие неверующие. Когда наступит предсмертный миг, каждый из них получит то, что он предварил для себя своими деяниями в этом мире.