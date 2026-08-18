Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:13
Al-Qasas
13
28:13
فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ١٣
فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣
فَرَدَدۡنَٰهُ
إِلَىٰٓ
أُمِّهِۦ
كَيۡ
تَقَرَّ
عَيۡنُهَا
وَلَا
تَحۡزَنَ
وَلِتَعۡلَمَ
أَنَّ
وَعۡدَ
ٱللَّهِ
حَقّٞ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
١٣
Maka (dengan jalan itu) Kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenang tenteram hatinya dan tidak berdukacita (disebabkan bercerai dengannya); dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah (untuk menyelamatkannya) adalah benar; akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (yang demikian itu).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهگهڕێنێتهوه بۆ دايكى} [
فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ
] وه گهڕاندمانهوه بۆ لاى دایكى، هێنایان بۆ لای دایكی مهمكی گرت و شیرهكهی دایكی خوارد، ئهوانیش زۆریان پێخۆش بوو [
كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
] بۆ ئهوهی كه دایكی چاوڕۆشنا بێت به منداڵهكهی خۆی [
وَلَا تَحْزَنَ
] وه خهفهت نهخوات به دووركهوتنهوهی منداڵهكهی [
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
] وه تا بۆی دهركهوێ و بزانێت كه به دڵنیایى بهڵێنهكانی خوای گهوره ههمووی حهقهو خوای گهوره بهڵێنی خۆی ئهباته سهر (ئهم دووركهوتنهوهیه تهنها شهو و رۆژێكى خایاند) [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)
] بهڵام زۆربهی خهڵكى له بێئاگاییدان و ئهم شته نازانن.