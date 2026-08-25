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Tafsir: Al-Qamar 54:3
Al-Qamar
3
54:3
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍۢ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣
وَكَذَّبُواْ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
وَكُلُّ
أَمۡرٖ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣
Dan (telah menjadi adat) mereka mendustakan (Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya) serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara tetap (menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah).
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 54:3 hingga 54:4
Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать на прямой путь, то непременно бы уверовали и последовали за Мухаммадом, потому что Аллах подтвердил его правдивость многочисленными знамениями и доказательствами, из которых им стали ясны требования Господа и цели Его религии. Каждый поступок имеет свой исход. Ни одно начинание до сих пор не получило своего завершения, но ни одно начинание не останется незавершенным. Праведник непременно попадет в Райские сады, где его ожидают прощение и благосклонность Аллаха. А неверующий попадет под гнев Аллаха и вечно пребудет в пучинах мук и страданий.