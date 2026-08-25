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Tafsir: Al-Qamar 54:29
Al-Qamar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
صَاحِبَهُمۡ
فَتَعَاطَىٰ
فَعَقَرَ
٢٩
(Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya), lalu mereka memanggil kawan mereka (yang sanggup membunuhnya), dia pun bertindak sampai dapat membunuhnya.
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Qiraat
Hadis
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ }
الذي باشر عقرها، الذي هو أشقى القبيلة
{ فَتَعَاطَى }
أي: انقاد لما أمروه به من عقرها
{ فَعَقَرَ }