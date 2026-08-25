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Tafsir: Al-Qamar 54:23
Al-Qamar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِٱلنُّذُرِ
٢٣
(Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi Soleh).
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Al-Sa'di
Самудяне проживали в местечке Хиджр. Это было известное племя, к которому Всевышний отправил пророка Салиха, который призвал их искренне поклоняться одному Аллаху и страшиться Его наказания. Однако соплеменники воспротивились Салиху.