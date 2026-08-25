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Tafsir: Al-Qamar 54:16
Al-Qamar
16
54:16
فكيف كان عذابي ونذر ١٦
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٦
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
١٦
Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu.
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Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Что еще можно сказать о наказании, которое ужасно и мучительно, и об увещеваниях, которые лишают нечестивцев последней возможности оправдаться своей неосведомленностью?