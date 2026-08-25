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Tafsir: Al-Qamar 54:1
Al-Qamar
1
54:1
اقتربت الساعة وانشق القمر ١
ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١
ٱقۡتَرَبَتِ
ٱلسَّاعَةُ
وَٱنشَقَّ
ٱلۡقَمَرُ
١
Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat) dan terbelahlah bulan.
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Al-Sa'di
Всевышний сообщил, что Судный час приблизился, но неверующие все еще отказываются уверовать в него и не готовятся к его наступлению, несмотря на то, что Аллах показывает им великие чудеса и знамения, свидетельствующие о неизбежности Судного дня. Он явил людям одно из таких знамений, когда многобожники потребовали от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, показать им в подтверждение своей правдивости удивительное чудо. Посланник Аллаха показал им на луну, и тут по воле Всемогущего Аллаха луна раскололась на две части: один кусок завис над горой Абу Кейс, а второй - над горой Куэйкан. Многие язычники были свидетелями этого величайшего знамения. Господь явил его на небесах, поскольку ни один чародей и колдун не в состоянии воздействовать своими чарами на небесные тела.